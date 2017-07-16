- У МВС розповіли, скільки зброї сьогодні є на руках в українців 14:30
- Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства13:53
- Стали известны имена топ-10 прогульщиков Рады13:30
- Балчун анонсирует дополнительные поезда в ЕС12:30
- Геращенко показав смс від Вороненкова, відправлене за хвилини до загибелі 12:10
- Стало известно, где в Украине живут самые богатые пенсионеры10:50
- в Харькове избили и подстрелили людей Добкина и Кернеса10:31
- Залог за Добкина заплатят нардепы от Оппозиционного блока – Новинский10:12
- Депутаты придумали водителям новые обязанности и штрафы09:12
- В штабе АТО заявляют об 11 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе за сутки08:10
Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства
Президент Петр Порошенко подчеркнул важность продолжения проведения реформ в Украине. Глава государства выразил убеждение, что комплекс реформ, который был начат, - децентрализация, дерегулирование, судебная, медицинская и образовательная реформы - будет завершен, сообщает пресс-служба Президента Украины.
"Вчера в первом чтении проголосована Пенсионная реформа. И я надеюсь, что уже осенью мы выйдем на позицию осовременивания и пенсий», - сказал Петр Порошенко во время рабочей поездки в Тернопольскую область. "Ожидаю, что уже в сентябре она (Пенсионная реформа - ред.) Будет принято, учитывая все пожелания, Верховной Радой до конца. И осенью украинские пенсионеры получат повышение пенсий", - подчеркнул Президент и отметил, что Правительство, Верховная Рада полностью учли его предложения в соответствующем проекте.
"Это справедливое и честное отношение к украинскому гражданину", - подчеркнул глава государства. Петр Порошенко напомнил, что произошло повышение уровня минимальной заработной платы и снижение единого социального взноса. По его словам, снижение размера ЕСВ также привело к повышению уровня социального обеспечения.
Источник: ua.today
Теги: Донбасс, повышение, Порошенко, пенсии
- Реформы в действии: Порошенко, Гройсману и их подчиненным увеличили зарплаты
- Порошенко повысил размер алиментов на ребенка
- Порошенко пообещал не повышать пенсионный возраст в Украине
- Возвращение Донбасса будет нелегким, болезненным и продолжительным - Порошенко
- Захарченко готов поговорить с Порошенко о мире на Донбассе, но снова выдвигает условия и угрожает
- Маршрутчики готовятся нанести новый ценовой удар
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- «ДНР» ПЫТАЕТ ВАСИНА, - ГОВОРЯТ В ГРУППЕ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПЛЕННЫХ07:56
- Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя22:30
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку19:50
- СБУ задержала на Донбассе психолога боевиков 18:50
- Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен17:50
- У МВС розповіли, скільки зброї сьогодні є на руках в українців 14:30
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства13:53
- Стали известны имена топ-10 прогульщиков Рады13:30
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Балчун анонсирует дополнительные поезда в ЕС12:30
- Геращенко показав смс від Вороненкова, відправлене за хвилини до загибелі 12:10
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку
- Как будут освобождать Донбасс
- Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- В центр Киева вошла военная техника