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Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства

16.07.2017 13:53
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Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность продолжения проведения реформ в Украине. Глава государства выразил убеждение, что комплекс реформ, который был начат, - децентрализация, дерегулирование, судебная, медицинская и образовательная реформы - будет завершен, сообщает пресс-служба Президента Украины.

"Вчера в первом чтении проголосована Пенсионная реформа. И я надеюсь, что уже осенью мы выйдем на позицию осовременивания и пенсий», - сказал Петр Порошенко во время рабочей поездки в Тернопольскую область. "Ожидаю, что уже в сентябре она (Пенсионная реформа - ред.) Будет принято, учитывая все пожелания, Верховной Радой до конца. И осенью украинские пенсионеры получат повышение пенсий", - подчеркнул Президент и отметил, что Правительство, Верховная Рада полностью учли его предложения в соответствующем проекте.

"Это справедливое и честное отношение к украинскому гражданину", - подчеркнул глава государства. Петр Порошенко напомнил, что произошло повышение уровня минимальной заработной платы и снижение единого социального взноса. По его словам, снижение размера ЕСВ также привело к повышению уровня социального обеспечения.

Источник: ua.today



Теги: Донбасс, повышение, Порошенко, пенсии
 
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