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Стали известны имена топ-10 прогульщиков Рады
Четверо народных депутатов не посетили ни одного заседания Верховной Рады в течение шестой сессии. Об этом говорится в пресс-релизе Комитета избирателей Украины, который в рамках проекта "Дословно" проанализировал посещение депутатами заседаний парламента в течение 6-й сессии.
Среди 10-ти депутатов, посетивших меньше всего заседаний Верховной Рады, по данным письменной регистрации:
1. Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), который не посетил ни одного заседания из 65.
2. Дмитрий Добкин ("Оппоблок"), который также отсутствовал на всех заседаниях.
3. Сергей Клюев (внефракционный) не посетил ни одного заседания.
4. Александр Онищенко (внефракционный) отсутствовал на всех заседаниях.
5. Дмитрий Ярош (внефракционный) посетил всего два заседания.
6. Семен Семенченко ("Объединение "Самопомич") посетил три заседания.
7. Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа") посетил четыре заседания.
8. Михаил Добкин ("Оппоблок") посетил пять заседаний.
9. Константин Жеваго (внефракционный) посетил девять заседаний.
10. Андрей Билецкий (внефракционный) также посетил девять заседаний.
При этом в КИУ отметили, что информация о посещении некоторых из вышеуказанных депутатов существенно отличается по данным письменной и электронной регистраций. Например, Дмитрий Добкин не посетил ни одного заседания Верховной Рады по данным письменной регистрации, но по данным электронной присутствовал на 42 заседаниях.
То же касается и Семенченко, который, по данным письменной регистрации, посетил три заседания, а по данным электронной - 22.
Подобная диспропорция и у Михаила Добкина и Жеваго.
"Кроме письменной регистрации, в парламенте также существует механизм электронной регистрации, и часто их данные могут не совпадать. Однако именно письменная регистрация является определяющей. Во-первых, часто можно наблюдать, как ряд депутатов не только голосуют чужими карточками, но и регистрируют своих коллег-парламентариев, тогда как они физически отсутствуют в здании под куполом. Во-вторых, именно данные письменной, а не электронной регистрации, в соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины, являются основанием для начисления выплат народному депутату, поэтому их следует рассматривать в первую очередь", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
Всего в течение 6-й сессии, которая длилась с 7 февраля по 14 июля, состоялось 65 заседаний парламента.
Теги: Донбасс, прогул, Верховная Рада, депутаты
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