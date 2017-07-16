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У МВС розповіли, скільки зброї сьогодні є на руках в українців
Вогнепальною зброєю в Україні на сьогодні офіційно володіє майже 1 мільйон громадян. Про це сказав народний депутат, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Офіційно – 900 тисяч. Із них десь 130 тисяч – нарізних і близько 800 тисяч із копійками – гладкоствольних. Що стосується, скільки незареєстрованої зброї – точної цифри немає. На сьогодні у нас дозволений будь-який вид озброєння мати на руках, крім короткоствольної зброї, тобто пістолетів, які можна носити приховано», – доповів радник глави МВС.
При цьому він зауважив, що «цифри можуть бути різні, але всі вони не є точними». Крім того, Геращенко заявив, що виступає за проведення в Україні консультативного референдуму з питання легалізації зброї.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що після ухвалення закону про вільний обіг зброї можливе збільшення її незаконного застосування.
Источник: zik.ua
Теги: оружие, украинцы, МВД, Геращенко
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