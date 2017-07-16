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в Харькове избили и подстрелили людей Добкина и Кернеса
В Харькове неизвестные патриоты избили Артура Марабяна и боксера Алексея Мазыкина, которые раньше входили в силовой блок экс-губернатора Харьковщины Михаила Добкина и нынешнего мэра Геннадия Кернеса.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Роман Синицын.
"Неизвестными патриотами был жестко избит некий Марабян. В реанимации сейчас. Надеюсь сдохнет. Персонаж известен. Очень. Человек Гепы. Криминальный авторитет, такой средненький. Титушковод. Спортсмен. Куча видео в интернете времен 13-14 года", - рассказал он.
"Пару дней назад подстрелили некоего Мазыкина. Реанимация. Предположим, что это также неизвестные патриоты, ну можно предположить", - добавил волонтер.
Он уточнил, что Мазикин известный неширокому общественности тем, что он боксер, и входит в топ-50 украинского рейтинга.
"Еще более неширокому общественности он известен тем, что являлся человеком Допы. Силовой блок. Тоже титушки. Выкормыш покойного криминального авторитета Испанца", - добавил Синицын.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, Харьков, реанимация, Добкин
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