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В понедельник откроется новый пропускной пункт на границе Украины с Молдовой

16.07.2017 21:30
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В понедельник откроется новый пропускной пункт на границе Украины с Молдовой

Завтра, 17 июля, президент Петр Порошенко вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом примут участие в открытии совместного украинско-молдавского контрольного пункта пропуска "Кучурган - Первомайск" в Раздельнянском районе Одесской области. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Сообщается, что проект создания контрольного пункта был частью договоренностей, достигнутых между странами, в частности, межправительственного соглашения об организации совместного контроля и межведомственного протокола.

Проект демаркации границы реализуется при поддержке Европейского Союза и основан на стандартах и передовой практике ЕС.

Как сообщала "Страна", Порошенко хочет закончить демаркацию границы с Молдовой и Приднестровьем.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев заинтересован в запуске совместного контроля на украино-молдавской государственной границе до конца 2017 года.



Теги: Украина, Донбасс, Молдова, граница
 
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