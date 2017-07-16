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В штабе АТО заявляют об 11 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе за сутки

16.07.2017 08:10
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В штабе АТО заявляют об 11 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе за сутки

Украинская сторона сообщает об 11 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе в течение суток.

По данным штаба АТО, восемь нарушений были зафиксированы на луганском направлении.

«Ночью боевики из 82-миллиметровых минометов били по Трехизбенке, а из гранатометов и стрелецкого оружия по Крымскому и Малиновому. На этом же направлении отдельно следует отметить и боевое столкновение с противником. Около полуночи со стороны поселка Фрунзе под огневым прикрытием группа боевиков, пытаясь приблизиться к нашим позициям, вступила в бой с подразделениями АТО в районе Крымского. В результате умелых действий украинских военных враг отступил», – говорится в сообщении штаба, обнародованном вечером 15 июля.

О погибших или раненых в этот день украинская сторона не сообщает. Ранее в штабе АТО заявили, что за прошедшие сутки вследствие обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе трое украинских военных были ранены, один погиб.

В группировке «ДНР» заявляют, что вечером 14 июля наблюдательный пункт СЦКК в селе Безымянное Новоазовского района (подконтрольно донецким боевикам) попал под обстрел ВСУ. В группировке «ЛНР» заявляют о девяти фактах нарушения режима тишины со стороны украинских военных за прошлые сутки.

О договоренностях по поводу прекращения огня на Донбассе объявлялось неоднократно. Согласно последним договоренностям, это должно было произойти 24 июня на время уборки урожая – до 31 августа. Однако обстрелы на Донбассе продолжаются, а стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.

Источник: ru.krymr.com



Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы
 
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