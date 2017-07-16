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Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко
16.07.2017 15:30
Украинские ученые вырастили портрет легендарного украинского поэта Тараса Шевченко, который видно с космоса.
Об этом передает "Укринформ" в своем Twitter-аккаунте.
"Украинские ученые вырастили портрет Шевченко из риса, который видно с космоса. Площадь изображения - 1370 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, ученые, рис, Тарас Шевченко
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