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Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко

16.07.2017 15:30
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Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко

Украинские ученые вырастили портрет легендарного украинского поэта Тараса Шевченко, который видно с космоса.

Об этом передает "Укринформ" в своем Twitter-аккаунте.

"Украинские ученые вырастили портрет Шевченко из риса, который видно с космоса. Площадь изображения - 1370 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Источник: obozrevatel.com



Теги: Донбасс, ученые, рис, Тарас Шевченко
 
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