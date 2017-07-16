- Валютные долги за 23 года: сколько Украина получила от МВФ и что придется вернуть17:30
- Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы17:10
- ДОБКИН СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА С НЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ16:50
- На Україну чекає нова військова загроза, – Машовець 16:30
- Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко15:30
- Махінації з кредитками - як не потрапити в пастку14:50
- У МВС розповіли, скільки зброї сьогодні є на руках в українців 14:30
- Осенью состоится повышение пенсий - Глава государства13:53
- Стали известны имена топ-10 прогульщиков Рады13:30
- Балчун анонсирует дополнительные поезда в ЕС12:30
Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы
Задекларированные бывшим руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом суммы, полученные от Партии регионов, превышают официальные расходы партии на ее деятельность за те же периоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Любопытно, что это (выплаты Манафорту, – ред.) было больше, чем сама партия обнародовала расходов за тот же период за всю свою деятельность – расходы на национальную политическую организацию, зарплаты, расходы на печать и другие непредвиденные обстоятельства", – пишет NYT.
По данным газеты, за 2012 год Партия регионов сообщила об общих расходах около $11,1 млн, а Манафорт за тот же год – о получении от ПР $12,1 млн.
В 2013 году Партия регионов сообщила о расходах в размере $3,7 млн, тогда как Манафорт задекларировал получение от нее $4,5 млн.
Напомним, бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил $17 млн от украинской Партии регионов.
Его фирме платили за работу в интересах партии, в частности, за ее предвыборную программу.
Теги: США, Партия регионов, Донбасс, выплаты
- США хотят о запрете на въезд Клюеву, а Россия - Тягнибоку и Яценюку
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Дети регионалов вложили миллионы в экономику США
- Трамп жестко раскритиковал ядерную сделку с Ираном
- Истошные вопли "Трамп наш" из Кремля отзвучали - США снова враг номер один
- США готовится к штурму столицы террористов в Сирии
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- В День металлурга в Мариуполе с высотного дома на тротуар с прохожими рухнула облицовочная плитка13:10
- День металлурга по-авдеевски: Фарфор, Бандиты и Алёша12:51
- Боевики на Донбассе избили нетрезвого российского офицера - разведка 08:30
- «ДНР» ПЫТАЕТ ВАСИНА, - ГОВОРЯТ В ГРУППЕ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПЛЕННЫХ07:56
- Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя22:30
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- Валютные долги за 23 года: сколько Украина получила от МВФ и что придется вернуть17:30
- Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы17:10
- ДОБКИН СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА С НЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ16:50
- На Україну чекає нова військова загроза, – Машовець 16:30
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко15:30
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- Махінації з кредитками - як не потрапити в пастку14:50
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку
- Как будут освобождать Донбасс
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Как пенсионная реформа отразится на инвалидах и чернобыльцах
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса