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АЧС вернулась в Харьковскую область
В с. Федоровка (Нововодолажский р-н, Харьковская обл.) зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), передает Интерфакс.
"Согласно результатам исследований региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины в Полтавской области, в материале от одной головы свиньи (в возрасте 8 мес.), содержавшейся на территории двора жительницы с. Федоровка, обнаружен ДНК-вирус африканской чумы свиней", - говорится в сообщении на сайте ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
По информации ведомства, чтобы не допустить распространения возбудителя АЧС, установлены 2 карантинных посты на автодороге г.Валки - пгт Новая Водолага на въезде и выезде из Федоровки с круглосуточным дежурством сотрудников Нацполиции и подразделения Госпродпотребслужбы района. На постах установлены предупредительные знаки с надписью "Карантин", знаки ограничения скорости и контроля.
Кроме того, были проведены подворовые обходы личных хозяйств в Федоровке и с.Круглянка. По результатам обходов выявлено и изъято у населения 34 свиньи. Все изъятые в эпизоотическом очаге животные убиты и сожжены в месте, определенном государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией.
Как сообщалось, предыдущая вспышка АЧС на территории области была зарегистрирована 15 марта 2017 года среди диких кабанов в Национальном природном парке "Гомольшанские леса" Змиевского района.
По информации первого заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Марка Беккера, с августа 2016 по март 2017 года в области было зафиксировано 15 вспышек АЧС. В течение этого периода было уничтожено 1034 свиньи. Почти 1,4 млн грн были направлены на компенсацию владельцам скота, который был уничтожен.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьковская область, свинина, африканская чума
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