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Газовый бунт: бюрократы придумали новый метод выкачки денег (видео)

17.07.2017 08:10
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Газовый бунт: бюрократы придумали новый метод выкачки денег (видео)

В Киеве от газа отключили целый микрорайон Совки

Об этом говорится в сюжете одного из украинских телеканалов.

Авторы ролика отмечают, в основном в Совках живут пенсионеры, которые систематически оплачивают коммуналку и не имеют долгов. Но 4 июля район оставили без газа. Выключили около 600 домов. Если собственники не открывали, то рабочие газовой службы перелезали через заборы частных домов.

Большинству жителей района газовики опломбировали котлы и колонки. В 140 домов газ не вернули вообще. В большинстве включили только газовые плиты, запломбировав котлы и колонки для подогрева воды.

Причиной газового коллапса стало новое газовое оборудование, которое не согласовали с газовой службой. Проектные документы на газоотвод в районе писались в 1970-х. Газовые котлы, колонки и плиты, которые были вписаны в проектную документацию, с того времени несколько раз поменяли. Большинство людей никогда не считали нужным вносить изменения в старые бумаги. Теперь бюрократы этим воспользовались.

Представители «Киевгаза» уже заявили, что подключат только то оборудование, которое записано в проектной документации. В сюжете отмечается, что теперь людей заставляют оформлять разрешительные документы на каждый несогласованный газовый прибор. Для большинства местных эти документы стоят больше, чем их доход за полгода – от 3 до 23 тыс. грн.

Источник: https://politeka.net  с ссылкой на ТСН



Теги: Украина, Донбасс, Киев, газ, отключение
 
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