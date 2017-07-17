Гройсман анонсував реформування Кабміну

17.07.2017 08:51

Очільник українського уряду Володимир Гройсман анонсував реформування окремих структурних одиниць Кабінету міністрів, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.



Таку інформацію прем’єр-міністр України озвучив в телевізійному ефірі каналу «112 Україна» в неділю, 16 липня. За його словами,зміни доторкнуться 10 нині діючих міністерств. Гройсман зазначив, що планується зробити повноцінне переформатування структури відомств. Про які саме зміни йде мова, прем’єр не повідомив. Зауважимо, що нині Кабінет міністрів включає в себе 18 міністерств, кожне з якого має свою галузеву спеціалізацію.



Крім того, як вже повідомлялося раніше, Володимир Гройсман наголосив на важливості залучення до сфери українського державного управління фахівців, які є громадянами України. На думку прем’єра, тенденція до залучення іноземців в ряди українських управлінців з часом стала зловживанням. Гройсман додав, що попри можливі помилки, необхідно вже зараз займатися накопиченням досвіду, який є унікальним для кожної окремої країни.