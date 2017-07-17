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Экс-министр экономики: К Украине применяют не «план Маршалла», а «план Моргентау»
К Украине применяют не "план Маршалла", то есть индустриального развития страны, а "план Моргентау", который предполагает превращение Украины в аграрную страну, неспособную составить серьезную конкуренцию ЕС. Об этом РИА Новости Украина заявил экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил в ходе саммита Украина-ЕС с лидерами Европейского союза создание "плана Маршалла" для поддержки Украины, который был предложен на саммите "Европейской народной партии". По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту Украины.
"Я сомневаюсь в реальности такого плана, поскольку пока не заявил об этом Запад. Такое решение не может быть решением одного человека. Наш президент может объявлять о "плане Маршалла" для Европы, мы можем принять решение и, Украина может туда что-то инвестировать. Пока Европа не объявила об этом, мы можем только высказывать свои пожелания. Тем более что о "плане Маршалла" для Украины идет речь уже, по крайней мере, более трех лет. С самого начала, после Майдана, очень многие украинские политики говорили об этом, проводились конференции. И я сам принимал участие в таких конференциях в Институте экономики, посвященных "планам Маршалла", рассуждениям о том, сколько нам нужно миллиардов — 20 или все-таки 50 — по этому плану. Приходили туда представители иностранных посольств, объясняли, что рассуждения на эту тему — пустая трата времени, поскольку Запад таких решений не принял и даже не обсуждал, и едва ли что-то из этих мечтаний получится", - сказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
По его словам, судя по той политике и практике, которую Запад применяет в отношении Украине, можно с большей вероятностью говорить о том, что к Украине применяют не "план Маршалла", то есть индустриального развития страны, а план, который ему предшествовал.
"Был такой "план Моргентау", названный по имени послевоенного министра финансов США, который предполагал превращение Германии в аграрную страну. Мы скорее всего идем по "плану Моргентау", что подтверждают многократно цитируемые заявления прежнего посла США Джеффри Пайетта, который объявил, что США видят Украину великой аграрной державой. Но великая аграрная держава — это "план Моргентау", а не "план Маршалла", — пояснил экс-министр.
В этой связи, отметил экономист, представители Украины могут говорить о чем угодно, и имеют на это право, но пока Запад нам официально не объявил ни о каком "плане Маршалла".
"А то, что он нам объявил и что зафиксировано, в частности, в программе сотрудничества с Международным валютным фондом, — это, развитие сельского хозяйства и продажа земли сельскохозяйственного назначения, как элемент реформ, как условие предоставления дальнейших траншей. Но это все-таки, если оценивать по косвенным признакам, говорит не в пользу "плана Маршалла", — считает Суслов.
По мнению экономиста, не стоит ожидать, что Запад станет оказывать Украине серьезную финансовую помощь с целью превратить ее в высокоразвитую индустриальную державу.
"Политическим интересам западных стран восстановление индустриальной мощи Украины не нужно, поскольку не нужна высокоразвитая индустриальная страна, которая могла бы конкурировать с развитыми европейскими странами. Зачем им создавать опасного конкурента? А Украина когда-то, когда работали наши крупнейшие машиностроительные предприятия, безусловно, могла представлять серьезную конкуренцию для европейских стран в плане ракетостроения, авиастроения и кораблестроения. Но, как известно, кораблестроительную отрасль уничтожили полностью, авиастроение находится при издыхании, в таком же положении находится ракетостроение и машиностроение вообще. Вот по этому плану Моргентау мы и движемся", — подытожил Суслов.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, конфликт
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