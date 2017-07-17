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Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз

17.07.2017 13:55
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Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз

С такой экономической ситуацией, как сейчас в Украине, ни одно государство не сможет существовать

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Если верить последним отчетам, то теневой бюджет в государстве сопоставим по величине с государственным бюджетом. Ни одно государство – ни одно, подчеркиваю! – в таком режиме существовать не может. И фактически речь идет о том, что или клептократы доконают государство, и оно прекратит свое существование, или государство доконает клептократов», — заявил он.

При этом Тука выразил надежду, что с клептократами все же удасться справиться.

«Хочется верить, что все-таки с этой клептократической плесенью мы справимся. Хотя это очень трудная задача. Подавляющее большинство этих «борцунов», которые говорят, что за один день всех поборют, или тот самый Рабинович с его «я за год все вам покажу» – по меньшей мере, это просто несерьезно. Это дилетантство. А может и просто промывание мозгов – и не более», — добавил политик.

Как сообщалось, согласно исследованию международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, объем теневой экономики в Украине составляет 1 трлн 95,3 млрд гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, который составляет 2,38 трлн гривен.

Напомним, народный депутат от БПП Сергей Лещенко объяснил, как президент Украины Петр Порошенко наживается на государственных предприятиях страны.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Апостроф».



Теги: экономика, Украина, Донбасс, прогноз
 
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