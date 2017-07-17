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Массовое выселение: кого и почему лишают квартир в Крыму
В аннексированном Крыму из служебного жилья вместе с семьями выбрасывают бывших украинских силовиков — сотрудников СБУ, МВД, Минобороны и спасателей. А попытки «бездомных» отстоять в судах квадратные метры, полученные за службу Украине, ни к чему не приводят, пишут Вести.
Все решения самопровозглашенных судов написаны как под копирку, эти квартиры стали служебными или муниципальными, а службы не являются правопреемниками Украины, поэтому всех выгоняют «без права на предоставление другого жилья». Речь идет о квартирах на берегу моря — в Ялте, Севастополе, Феодосии, Судаке и Керчи.
В июне в Судаке суд постановил выселить из квартиры Вадима Пылева, его супругу Оксану и детей — Ивана и Дарью. Их признали утратившими право пользования жильем и сняли с регистрации. Об этом стало известно из российского реестра судебных решений «Судакт». Согласно опубликованным там сведениям, Пылев работал в органах внутренних дел города больше 24 лет. 3-комнатную квартиру получил в 2009-м. Милиционер успел поработать и на «новую власть». После аннексии Крыма в СМИ он упоминался как замначальника ОВД Судака, а в 2016-м стал пенсионером.
Но суд посчитал, что он и его семья незаконно пользуются служебной квартирой. И даже доводы коллег из МВД, что мужчине негде жить, не повлияли на решение выселить его из квартиры.
Через суд пытается вернуть квартиру в Феодосии и бывший сотрудник СБУ Максим Бажанов. Он просит обязать горсовет заключить «договор социального найма», ведь обитает в квартире с 2011 года.
«А по украинскому жилищному законодательству меня не могут просто выселить, обязаны предоставить другое жилье», — жаловался в суде силовик. Но в Крыму так не считают. Объясняют, что деятельность на полуострове СБУ прекратила, а ее имущество стало муниципальным. Что интересно, Бажанов фигурирует в списке силовиков, изменивших присяге, опубликованном СБУ.
Только в этом году таких судебных решений сотни. Все выселенные — экс-силовики, которые после аннексии остались в Крыму. Но на работу их не взяли либо уволили. Выгоняют из квартиры и тещу действующего сотрудника внешней разведки Украины, 53-летнего Игоря Квитко. Служебное жилье в Ялте на ул. Сеченова он как сотрудник СБУ получил в 2004 году. Выселять тещу собрались принудительно. «Факт нежелания в добровольном порядке выселиться подтвержден в судебном заседании, об этом же свидетельствует то обстоятельство, что родственница продолжает проживать в квартире и не имеет намерений ее освободить», — говорится на «Судакт.ру».
О проблеме с выселением из квартир знают, уверила «Вести» Ольга Скрипник из «Крымской правозащитной группы». Ее коллеги уже готовят пресс-конференцию по этому поводу.
По словам начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнева, пострадали также квартиры тех военнослужащих, которые переехали на материковую Украину после аннексии, — их отжали, взломав замки в дверях, и передали новым «хозяевам» из служб военной контрразведки, военной прокуратуры и ФСБ РФ. «Служебные квартиры приватизированы, внесены в украинский реестр недвижимости, но российские суды их не признают легитимными. У многих из тех, кто вышел на материк, квартиры попросту отжали», — рассказал Селезнев.
Что интересно, не берутся помочь в такой ситуации даже «решалы», которые в Сети предлагают услуги по возврату отжатой недвижимости в Крыму и к которым мы обратились за «помощью» под видом клиентов. «Если помещение служебное и была только регистрация, то сделать вряд ли что-то получится. Это лишь было право пользования, а не владения», — разводит руками автор объявления Игорь.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Крым, квартиры, выселение
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