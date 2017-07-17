Під Києвом знову горіла нафтобаза

17.07.2017 21:39

Сьогодні, 17 липня, на території колишньої нафтобази «БРСМ» неподалік села Крячки Васильківського району, що на Київщині, знову трапилося загоряння, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.



Як повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, на території колишньої нафтобази о 16:14 загорілися залишки пально-мастильних матеріалів в той момент, коли спеціалісти проводили газозварювальні роботи з демонтажу резервуарів. Загалом займання охопило територію площею 50 квадратних метрів в зруйнованій ємності об’ємом 900 кубічних метрів. На щастя, після 17 години пожежу вдалося ліквідувати. До рятувальної операції долучили 18 фахівців та 4 одиниці техніки.



Варто нагадати, на території цієї ж нафтобази неподалік міста Васильків два роки тому трапилася масштабна пожежа. Через недотримання норм та правил пожежної безпеки, 8 червня сталося загоряння, яке призвело до поширення вогню на території всієї нафтобази. Ліквідація загоряння тривала до 17 червня. Тоді довколишні райони вкрило густим та їдким димом, а спеціалісти били на сполох через загрозу для екології регіону. Як повідомляють офіційні дані, в результаті пожежі загинули 5 осіб і ще 15 постраждали.