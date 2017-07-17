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Самый большой "паровоз" из людей: в Одессе установили рекорд Украины
Рекорд посвятили 137-летию запуска первого парового трамвая в Одессе
В Одессе на Думской площади зарегистрировали новый рекорд — "Самый длинный паровозик, составленный из людей". Достижение фиксировали представители Книги рекордов Украины.
"Для установления рекорда необходимо собрать минимум 137 участников", — зазывала ведущая мероприятия. В итоге организаторам удалось привлечь к флешмобу в несколько раз больше людей, которые выстроились в 18 колонн, состоящих не менее чем из 10 человек и символизирующих вагоны. После этого живые вагончики объединились в паровозик, который под аккомпанемент духового оркестра станцевал еврейский танец "7:40". В пляс пустились и взрослые, и детвора. В общей сложности во флешмобе приняли участие 226 человек.
В завершение флешмоба паровозик проследовал по Приморскому бульвару до Потемкинской лестницы, где участники сделали совместное фото. Рекорд посвятили 137-летию запуска первого парового трамвая в Одессе.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, рекорд
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