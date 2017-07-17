Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптики прогнозируют потепление 17 июля

17.07.2017 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптики прогнозируют потепление 17 июля

17 июля, в понедельник, на большей территории Украины температура воздуха начнет повышаться, и в некоторых областях в дневные часы потеплеет уже до 29 градусов. 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в западных областях в понедельник синоптики обещают до 25 градусов тепла. Самая прохладная погода сегодня сохранится в северных регионах, и пока туда еще не дошел теплый циклон. По прогнозам синоптиков, на севере страны сегодня будет около 22-26 градусов. В центральных регионах воздух прогреется уже до 27 градусов. На юге, где в эти июльские дни обычно столбик термометра поднимается выше 30-градусной отметки, пока также не жарко – в понедельник всего до 28 градусов. Теплый воздушный фронт сегодня затронет восточные регионы, где будет уже до 29 градусов в дневные часы. 

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня в столице осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Напомним, что в течение этой недели синоптики прогнозируют дальнейшее потепление, однако отмечают, что жары, характерной для второй половины июля, точно не будет. 



Теги: Украина, Донбасс, погода, потепление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх