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Синоптики прогнозируют потепление 17 июля
17 июля, в понедельник, на большей территории Украины температура воздуха начнет повышаться, и в некоторых областях в дневные часы потеплеет уже до 29 градусов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в западных областях в понедельник синоптики обещают до 25 градусов тепла. Самая прохладная погода сегодня сохранится в северных регионах, и пока туда еще не дошел теплый циклон. По прогнозам синоптиков, на севере страны сегодня будет около 22-26 градусов. В центральных регионах воздух прогреется уже до 27 градусов. На юге, где в эти июльские дни обычно столбик термометра поднимается выше 30-градусной отметки, пока также не жарко – в понедельник всего до 28 градусов. Теплый воздушный фронт сегодня затронет восточные регионы, где будет уже до 29 градусов в дневные часы.
По прогнозам Гидрометцентра, сегодня в столице осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Напомним, что в течение этой недели синоптики прогнозируют дальнейшее потепление, однако отмечают, что жары, характерной для второй половины июля, точно не будет.
Теги: Украина, Донбасс, погода, потепление
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