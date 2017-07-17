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Стало известно, к чему «приговорят» Розенблата и Полякова

17.07.2017 08:36
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Стало известно, к чему «приговорят» Розенблата и Полякова

Стало известно, когда суд будет рассматривать меры пресечения для депутатов Верховной Рады Максима Полякова (фракция «Народный фронт») и Борислава Розенблата (внефракционный)

Источники в Национальном антикоррупционном бюро сообщают, что Соломенский районный суд Киева займется этим вопросом на следующей неделе — 17-21 июля.

Он также отмечает, что, скорее всего, прокуратура будет просить суд избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 12 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова и Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

В этот же день вечером депутат ВР Борислав Розенблат побывал на первом своем допросе в Генеральной прокуратуре. После него он заявлял, что получил подозрение.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  Українські Новини



Теги: Донбасс, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада, депутаты
 
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