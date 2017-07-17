Стало известно, куда и зачем улетел Порошенко

17.07.2017 12:58

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 17 июля начинает свой визит в Грузию, передают Вести.

Как отмечают у Порошенко, программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, а также премьер-министром Гиорги Квирикашвили и спикером Иракли Кобахидзе. Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на «углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией».

Кроме того, Порошенко посетит автономную республику Аджария, где встретится с главой правительства Зурабом Патардзе.

Источник: http://from-ua.com