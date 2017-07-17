У крымчан возникла еще одна серьезная проблема

17.07.2017 14:10

Всем жителям аннексированного Крыма, получившим российские паспорта, страны Евросоюза отказывают в выдаче шенгенской визы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Delfi, об этом говорится в ответе на запрос Яны Тоом, депутата Европарламента, Федерике Могерини, главе европейской дипломатии.



«Более 90 процентов крымчан получили российское гражданство после событий 2014 года, учитывая, что де-факто полуостров находится под эффективным контролем России. Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов», отметила евродепутат. По словам Тоом, у подавляющего большинства крымчан больше нет украинских паспортов, и даже поездку в Киев им осуществить очень сложно – у полуострова больше нет нормального транспортного сообщения с материковой Украиной.



«В сложившейся ситуации можно было бы использовать исторический опыт политики непризнания. Например, в советское время жители стран Балтии все же получали западные визы», подчеркнула депутат.