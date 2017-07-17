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Украина одержала новую газовую победу
Украинская суточная добыча газа достигла максимального за 5 лет объема
Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укргазвыдобування» на своей странице в Facebook.
«ПАО» Укргазвыдобування» с 12 июля 2017 года пересекло отметку в 42 млн кубометров суточной добычи природного газа, что является максимальным значением за последние 5 лет», — говорится в сообщении.
Там также добавили, что полностью поломан тренд нескольких последних лет, когда летом добыча падала.
Средняя суточная добыча газа за 12-16 июля составила 42,1 млн кубометров — на 7,5% или 2,9 млн кубометров больше фактических показателей аналогичного периода 2016 года.
Напомним, в Киеве от газа отключили целый микрорайон Совки. Большинству жителей района газовики опломбировали котлы и колонки. В 140 домов газ не вернули вообще. В большинстве включили только газовые плиты, запломбировав котлы и колонки для подогрева воды. Причиной газового коллапса стало новое газовое оборудование, которое не согласовали с газовой службой.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, газ, добыча
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