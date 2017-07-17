Украинцев хотят штрафовать за окурки и плевки на улице

17.07.2017 19:05

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6730, которым вводятся огромные штрафы за нанесение вреда окружающей среде

Об этом в Facebook сообщила первый вице спикер ВР Ирина Геращенко.

«Именно из-за штрафов, которые достигали более 600 долларов, удалось отучить жителей Сингапура, например, бросать бычок от сигареты мимо урны или плеваться на улице. Я твердо убеждена, что без экологической полиции и суровых штрафов мы не сможем навсегда отучить некоторых персонажей швырять бутылки, пакеты, всякую грязь в лесу и на берегах рек и озер», — написала нардеп.

Политик отметила, что следующим этапом будет ответственность местной власти за отсутствие урн в местах отдыха и общего пользования и несвоевременный вывоз мусора.

«Мы будем требовать, чтобы их часть, а также часть экологического сбора шли на защиту окружающей среды и уборку мусора, на содержание свалок, чтобы они были везде, где отдыхают украинцы», — добавила Геращенко.

Также украинцев намерены штрафовать за выбрасывание любых отходов за пределы урн, контейнеров или других емкостей для сбора, утилизации или переработки мусора. Штраф будет составлять от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (340 — 850 грн), а за повторное совершение такого правонарушения — от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн).

Напомним, что в Киевской области нашли 40 тонн мусора .По информации полиции, незаконный груз — львовских отходов — привезли в Ставищенский район.

Источник: Politeka