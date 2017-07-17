В Африке затонуло судно с учениками — известно о десятках погибших

17.07.2017 09:10

Причиной катастрофы судна в Конго, в результате чего погибли 37 человек и еще 54 считаются пропавшими без вести, могло стать ненадлежащее поведение экипажа судна, в том числе, и алкогольное опьянение или перегрузка судна

Об этом заявил администратор территории Жак Мбила, передает Синьхуа в воскресенье, 16 июля.

Он также подтвердил количество погибших и пропавших без вести в результате кораблекрушения. Мбила также рассказал, что большинство жертв — это ученики, которые были на каникулах. Китобойный корабль покинул территорию Дибая в Илебо, когда авария произошла на изгибе реки Касаи, к территории Идиофа.

Отмечается, что река Касай используется для речного транспорта от реки Конго до Джокупунды. Перегрузка является наиболее важной причиной частых затонувших судов на реках ДР Конго.

Напомним, в Одесской области на Перелетском водохранилище произошла ужасная трагедия.

Также стало известно, что Россия в ночь на 17 июля 2014 года запретила полеты гражданской авиации в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗКР «Бук»

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «112 Украина«