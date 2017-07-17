В Беларуси покажут российский фильм об аннексии Крыма, Украина возмущена

17.07.2017 16:15

В связи с показом трейлера российского фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту, сообщили в пресс-службе дипмиссии, передает TUT.BY.

Российский прокатчик картины – группа компаний "Парадиз" – подтвердила, что прокат фильма в Беларуси планировался, пока идет обсуждение, в каких именно кинотеатрах.

Как сообщалось, на днях в минских кинотеатрах стали показывать трейлер российского пропагандистского фильма "Крым".

Напомним, заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что в рамках саммита "Украина-ЕС" представители Киева предложили Европейскому союзу перейти к более активной политике деоккупации Крыма.

Источник: http://www.segodnya.ua