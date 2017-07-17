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В Ровно решили импортозаместить джинсы

17.07.2017 14:30
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В Ровно решили импортозаместить джинсы

Ровенский льнокомбинат собирается запустить производство джинсов. Оборудование уже закуплено, сообщает Uamarket.info.
По словам куратора проекта джинсов Амиры Омельчук, льнокомбинат купил машины для промывания, сушки одежды, машины для обработки, нанесения дизайна, потертостей, складок, машины для термофиксации.
Предприятие закупает итальянское оборудование компании Tonello. Его общая стоимость составляет 1 млн евро.
«Наше предприятие полностью укомплектовано и готово к запуску новой линейки джинсовой одежды от нашей торговой марки», — утверждает Омельчук.
Также льнокомбинат готовится к запуску производства плащевой ткани. Ожидается, что проект реализуется вскоре после джинсового.



Теги: Ровно, производство, джинсы
 
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