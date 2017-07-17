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Вночі до Криму завезли ще три турбіни Siemens

17.07.2017 18:00
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Вночі до Криму завезли ще три турбіни Siemens

На територію окупованого півострова Крим завезли ще дві газові турбіни Siemens. Фотографії перевезення обладнання опублікувало місцеве видання «Примечания», інформує replyua.net.

На фото видно кілька прихованих брезентом циліндричних предметів, за габаритами і формою вони нагадують турбіни Siemens.

До цього було відомо, що на станціях в окупованому Криму планують встановити турбіни німецького концерну Siemens. При цьому на території окупованого Криму вже знаходиться мінімум чотири турбіни. Для будівництва ТЕС під Сімферополем і Севастополем, про будівництво яких раніше повідомляла окупаційна адміністрація Криму, досить чотирьох агрегатів. Дві нові турбіни, які завезли в ніч на 16 липня, можуть бути спрямовані на ТЕС, яку побудують під Саками.

Нагадаємо, що 13 липня в порту Феодосії у включеному Криму журналісти агенства Reuters зафіксували ще дві газові турбіни, схожі на скандальні турбіни Siemens. Відповідна інформація і фотографії розміщені на сайті агентства. «У Reuters немає незалежного підтвердження, що обладнання на доці було турбінами Siemens. Воно складалося з чотирьох циліндричних предметів довжиною кілька метрів і було вкрите синіми і сірими брезентами. Їх розміри і форма відповідають загальнодоступним фотографіям газотурбінних систем Siemens, кожна з яких складається з двох основних компонентів: самої турбіни і генератора », - йдеться в повідомленні. 




Теги: Донбасс, Крым, Siemens, турбина
 
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