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Всплыли скандальные подробности о раненом Дейдее
История с ранением под Авдеевкой народного депутата от “Народного фронта” Евгения Дейдея набирает обороты
Так, Кристина Бевз на своей странице в Facebook сообщила, что публикацию парламентария с видео перевязки его раненой ноги в социальной сети лайкнули почти две тысячи ботов.
При этом она опубковала скрины, подтверждающие данное заявление.
«Аккаунты с иностранными именами, не имеющие аватарок, друзей, а их жизнеописания пустые: Jassir Arafat, Ana Paula Alvarez, 村上隆太, Narkotyk Amfetaminowski, Sedakülljah Je Je, Dieabeetus Type-one, Hisui Shinotsuki, Tom Soyer, بشار فحماوي и много других», — написала автор публикации.
Бевз добавила, что из 2,2 тысяч пользователей, которые отличились под заметкой нардепа, страниц реальных людей – всего несколько десятков.
Более того, оказалось, что подобное для депутата — не в новинку.
«Бот-технология применена в большинстве постов Дейдея за этот год, видимо таки во всех, до конца не отсматривала», — дописала Кристина.
Аналогичная ситуация с постом депутата от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука, где он расставляет точки над «і» относительно ранения народного избранника. Под заметкой – около тысячи лайков от ботов.
Иногда ситуация с использованием фейковых аккаунтов доходит до абсурда. Например, когда проукраинские публикации Дейдея активно одобряют своим «пальцем вверх» боты из России, причем у некоторых попадаются георгиевские ленты и триколоры на аватарках.
«Так что же это за поездки в АТО не для пиара, если для имитации бешеной популярности постов применяются боты?..», — резюмировала автор.
По ее мнению, из украинцев снова пытаются сделать идиотов.
Как писала Politeka, народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук сообщил, что Дейдей получил осколочное ранение под Авдеевкой. Также Мосийчук заявил, что депутат от НФ нуждается в срочном переливании крови.
Также сообщалось, что сразу же после ранения нардепа госпитализировали в Красноармейский военный госпиталь.
Отметим, в сети отметили странные факты в деле о ранении народного депутата от «Народного фронта» Евгения Дейдея.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Знай.ua».
Теги: Донбасс, Авдеевка, ранение, скандал, нардеп
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