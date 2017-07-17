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Задержание друга Захарченко: что известно о преступлениях полковника РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины получили доказательства участия задержанного при пересечении границы Украины с Приднестровьем полковника Вооруженных сил РФ Валерия Гратова в боевых действиях на Донбассе
Сообщается, что у Гратова была изъята флешка с документами, среди которых письмо командира одного из незаконных вооруженных формирований адресованный Госдуме РФ. В документе сообщается, что боевик принимал участие в боях в Луганске, Алчевске, Макеевке, Донецке, Снежном, Иловайске, Енакиево, Углегорску и Дебальцево.
Сам российский военный заверяет, что сопровождал на Донбассе гуманитарные товары и раздавал награды ветеранам.
Однако у контрразведчиков СБУ есть другие сведения о задержанном.
«Да. Гратов прибыл на территорию Украины еще в 2014 году по заданию ФСБ РФ под прикрытием деятельности своей общественной организации. Однако наряду с общественной деятельностью он активно участвовал в транспортировке оружия на территорию Украины под видом гуманитарных грузов. Непосредственно осуществлял подготовку разведывательно-диверсионный групп, подразделений «Сомали» и «Спарта», — сообщил один из сотрудников СБУ.
Также он отметил, что есть свидетельства боевика, в которых он лично указал на участие в боевых действиях и рассказал, как захватывал в плен украинских военных, учинял им допросы.
В то же время контрразведчик отметил, что спецслужбы РФ отрабатывают вопрос о том, как можно достичь освобождения Гратова. Украинские спецслужбы отслеживают эти действия и личностей, которые будут причастны к попыткам решить этот вопрос.
Напомним, 9 июля Служба безопасности Украины на границе с Приднестровьем задержали российского полковника ВДВ Валерия Гратова, который воевал на Донбассе на стороне боевиков.
Как писала Politeka, так называемый «мэр» оккупированной Горловки Иван Приходько попал под минометный обстрел.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на ТСН.
Теги: Россия, Донбасс, преступление, полковник, боевики, Захарченко, военный
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