Задержание друга Захарченко: что известно о преступлениях полковника РФ

17.07.2017 09:58

Сотрудники Службы безопасности Украины получили доказательства участия задержанного при пересечении границы Украины с Приднестровьем полковника Вооруженных сил РФ Валерия Гратова в боевых действиях на Донбассе

Сообщается, что у Гратова была изъята флешка с документами, среди которых письмо командира одного из незаконных вооруженных формирований адресованный Госдуме РФ. В документе сообщается, что боевик принимал участие в боях в Луганске, Алчевске, Макеевке, Донецке, Снежном, Иловайске, Енакиево, Углегорску и Дебальцево.

Сам российский военный заверяет, что сопровождал на Донбассе гуманитарные товары и раздавал награды ветеранам.

Однако у контрразведчиков СБУ есть другие сведения о задержанном.

«Да. Гратов прибыл на территорию Украины еще в 2014 году по заданию ФСБ РФ под прикрытием деятельности своей общественной организации. Однако наряду с общественной деятельностью он активно участвовал в транспортировке оружия на территорию Украины под видом гуманитарных грузов. Непосредственно осуществлял подготовку разведывательно-диверсионный групп, подразделений «Сомали» и «Спарта», — сообщил один из сотрудников СБУ.

Также он отметил, что есть свидетельства боевика, в которых он лично указал на участие в боевых действиях и рассказал, как захватывал в плен украинских военных, учинял им допросы.

В то же время контрразведчик отметил, что спецслужбы РФ отрабатывают вопрос о том, как можно достичь освобождения Гратова. Украинские спецслужбы отслеживают эти действия и личностей, которые будут причастны к попыткам решить этот вопрос.

Напомним, 9 июля Служба безопасности Украины на границе с Приднестровьем задержали российского полковника ВДВ Валерия Гратова, который воевал на Донбассе на стороне боевиков.

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Источник: https://politeka.net с ссылкой на ТСН.