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Переселенцы об ипотеке: Неподъемная сумма
Переселенцы высказали свою точку зрения на ипотеку. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook задал вопрос по поводу возможной ипотеки. Тука написал, что после долгих переговоров с банками вышли на такие показатели ипотеки: срок - 20 лет, сумма - 20 тыс евро, ежемесячный платеж - окол 3600 - 4150 грн.
В комментариях Тука пояснил, что в ипотеке будет сложная процентная ставка, потому что 50% "тела кредита" гасят немцы. Кредит хотят сделать в гривне с фиксированной ставкой.
Затем Тука пишет, что сомневается в подобной ипотеке и ищет другие способы.
"Мне кажется, это неподъемная сумма - пытаюсь найти варианты минимизации. Вот и консультируюсь", - добавляет замминистра..
Также он задал вопрос, интересны ли переселенцам такие условия.
На это в комментариях он получил много разнообразных мнений.
"Да, можно чуть более развёрнуто дать? Какая процентная ставка, какие-то ещё условия дополнительные??", - интересуется Дмитрий Мельниченко.
"Нет. У меня уже одно жилье в ипотеке по программе молодежного кредитования в Донецке есть. Спасибо. Жилья нет, кредит остался", - отвечает Ирина Шамилева.
"Нет. У меня трое детей. Мой доход 860 грн детских в месяц. Я в декрете. У мужа гос.зарплата около 5000 грн. Сами считайте - можем мы такой платеж вносить?" - добавляет Юлия Ислямова.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский инвестбанк выделит более 300 млн гривен помощи переселенцам.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, банк, кредит, ипотека, жилье, переселенцы
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