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Радикальная партия Ляшко требует срочного рассмотрения Радой вопроса импичмента Порошенко. ВИДЕО
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для рассмотрения вопроса и принятия необходимого законодательства относительно импичмента президента Петра Порошенко.
Не смотря на то, что нардепы уже отправились в отпуск, Ляшко уже обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с призывом дать поручение аппарату парламента для организации пленарного заседания.
"Порошенко хочет диктатуру. Порошенко хочет переизбраться на второй срок. Он считает, что может переизбраться на второй срок, как Янукович, когда подчинит себе всех: средства массовой информации, правоохранительные органы, суды, парламент. Я не дам Порошенко этого сделать. Я не дам ему установить диктатуру и не дам ему злоупотреблять властью", - заявил Ляшко.
В этой связи радикалы снова вспомнили про свой законопроект "О специальной временной следственной комиссии ВРУ", который необходим для инициирования процедуры импичмента действующего президента. Напомним, что данный законопроект с 2015 года так и не вынесли на рассмотрение депутатов.
Своего лидера поддержала и народный депутат Оксана Корчинская, которая считает, что для объявления импичмента Петру Порошенко есть все основания, в том числе, коррупционная составляющая.
Ещё один известный радикал Игорь Мосийчук напомнил, что самая большая фракция парламента носит имя президента. Именно это, по его мнению, тормозит рассмотрение законопроекта для последующего объявления импичмента.
С ним согласен нардеп Олег Куприенко, который считает, что Порошенко "боится импичмента", поэтому и блокирует рассмотрение в Верховной Раде законопроекта о следственных комиссиях.
"Он боится, что всплывут оффшоры, всплывет то, что с 1998 года не был нигде в бизнесе, но миллиардер, много чего может всплыть. Господин президент, не бойтесь! Давайте примем этот закон, и тогда вы честно скажите – я инициатор того, что и с меня сняли неприкосновенность, и с депутатов", - заявил нардеп.
Куприенко замечает, что уровень доверия к Порошенко минимален, и импичмент вполне закономерен. Именно поэтому президент боится урегулирования законодательных процедур. Депутат посоветовал спросить у народа Украины - заслужил ли Порошенко импичмент?
"Необходимо выйти на улицу, спросить у людей. Какой уровень доверия к президенту? Сами знаете! Стали ли люди лучше жить? Тут даже не оговаривается!", - отметил он.
Источник apostrophe.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, импичмент, Верховная Рада, депутаты, Порошенко
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