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В Верховный суд Крыма подано заявление о пересмотре запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа
Российский адвокат Николай Полозов сообщил, что подал заявление в Верховный суд полуострова о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Заявление было подано в связи с вынесением Приказа о применении временных мер Международным судом ООН.
Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи с вынесением Приказа о применении временных мер Международным судом ООН
Напомним, что весной текущего года в Гааге в рамках иска Украины против России суд решил, что РФ в Крыму должна обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.
«Российская Федерация должна отвечать своим обязательствам в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд считает, что относительно ситуации в Крыму Российская Федерация должна воздерживаться от введения ограничений касательно крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включительно с Меджлисом», — заявил тогда председательствующий на заседании суда Ронни Абрахам.
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, суд, ООН, татары, меджлис
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