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В Верховный суд Крыма подано заявление о пересмотре запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа

18.07.2017 17:46
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В Верховный суд Крыма подано заявление о пересмотре запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа

Российский адвокат Николай Полозов сообщил, что подал заявление в Верховный суд полуострова о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Заявление было подано в связи с вынесением Приказа о применении временных мер Международным судом ООН‬‬.

‪Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи с вынесением Приказа о применении временных мер Международным судом ООН‬

Напомним, что весной текущего года в Гааге в рамках иска Украины против России суд решил, что РФ в Крыму должна обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

«Российская Федерация должна отвечать своим обязательствам в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд считает, что относительно ситуации в Крыму Российская Федерация должна воздерживаться от введения ограничений касательно крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включительно с Меджлисом», — заявил тогда председательствующий на заседании суда Ронни Абрахам.

Источник fakty.ua



Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, суд, ООН, татары, меджлис
 
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