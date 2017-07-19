"Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"

19.07.2017 10:58

Заявление главаря террористов "ДНР" о намерении превратить Украину в "Малороссию" с центром в Донецке, несмотря на заверения россиян в обратном, наверняка срежиссированы в Кремле. Это очередной этап плана Путина по уничтожению Украины. Такое мнение высказал украинский журналист и депутат Верховной Рады Алексей Доний, передает "Диалог.ua".

"Украинский сегмент интернета потешается над руководителем так называемой "ДНР", сводя его заявление к "алкоголизму", "незнанию истории" и др... Однако оно сделано в русле нынешней политики Кремля, которая содержит далекоижущие планы по дальнейшему ослаблению Украины", - выразил уверенность политик, подчеркнув, что заявление Захарченко - это "по превращению Украины в конфедеративное государство с включением туда так называемых "ДНР" и "ЛНР"".

Он отметил, что слова главаря "ДНР" рассчитаны на внутренне употребление. "Началось идеологическое промывание голов на этих территориях, чтобы обосновать (объяснить) план Путина по конфедерализации Украины", - объяснил Доний, призвав крайне серьезно относится к заявлениям кремлевских прихвостней. "Против Украины разыгрывают долгосрочную шахматную партию. И тот, кто не пытается просчитать чужие ходы, имеет все шансы ошибиться в своих ходах", - предупредил депутат.