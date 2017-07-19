- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"10:58
- МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ10:31
- Суд посчитал, что пранкер Седюк виновен: названа сумма, которую должен заплатить скандалист, показавший "пятую точку" на выступлении Джамалы на "Евровидении"07:29
- Радикальная партия Ляшко требует срочного рассмотрения Радой вопроса импичмента Порошенко. ВИДЕО22:32
- На админгранице с Крымом больше нет очередей21:55
- "Боевик Захарченко перепил паленого алкоголя и зачитал подсунутую Кремлем "сенсацию"", - Шкиряк прокомментировал мифическое объединение террористов в "Малороссию"20:41
- На Донбассе массово дезертируют боевики19:26
- В Крыму ожидают сильное землетрясение: сейсмологи рассказали, когда оккупированный полуостров начнет трясти18:12
- В Верховный суд Крыма подано заявление о пересмотре запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа17:46
- НСЖУ: Схваченный боевиками "ДНР" журналист Асеев может не дожить до обмена16:54
МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ
Глава МИД Германии считает, что санкции против России надо отменять постепенно. Санкции против России следует отменять постепенно, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений. Об этом в интервью изданию Focus заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
"Согласно существующим решениям Евросоюза, минские соглашения должны быть выполнены на 100%, прежде чем на 100% отменить санкции (против России – ред.). Я думаю, это нереально. Было бы правильным отменять санкции понемногу, по мере небольших сдвигов. Чтобы показать, что шаги в направлении к миру выгодны", – сказал глава МИД Германии.
Габриэль также отметил, что "Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США – воздействовать на Украину".
На уточняющий вопрос журналиста, причем здесь США, если речь идет о конфликте в Европе, министр ответил, что Вашингтон имеет большое влияние на Украину.
"США имеют большое влияние на Украину. Я лично не принадлежу к тем, кто был бы счастлив, если бы американцы отстранились от мировых дел. Мир все еще остается неопределенным. Госсекретарь США Тиллерсон удачно ведет внешнюю политику", – отметил глава МИД Германии.
Теги: Украина, США, Донбасс, Германия, Российская Федерация, МИД, санкции
- Санкции против РФ продолжат действовать, – Госдеп США
- Военный эксперт рассказал о "белорусском" этапе агрессии РФ против Украины. ВИДЕО
- И. Лесев: развал России будет означать развал современной Украины
- При введении виз с РФ Украину ждут четыре проблемы - МИД
- Украина раскроет для суда в Гааге свою переписку с Москвой с начала войны
- Политические союзники Украины безжалостно высмеивают её на телевидении (ВИДЕО)
- В Донецкой области сменился главный полицейский11:10
- В Донбассе серьезно обострилась ситуация: в штабе АТО подтвердили информацию о потерях ВСУ09:58
- Под Мариуполем сгорела пшеница09:27
- Сточные воды слили в Голубое озеро08:03
- На Донетчине неизвестный бросил гранату в жилой дом. Погибла женщина06:56
- Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон21:04
- В «ДНР» выразили готовность к активной фазе боевых действий20:16
- "Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк19:49
- На Донбассе массово дезертируют боевики19:26
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО18:59
- Гаагский трибунал принял резонансное решение в отношении РФ11:28
- Ломаченко просит побить его за полмиллиона долларов11:20
- В Донецкой области сменился главный полицейский11:10
- "Это план Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство", - депутат Доний призвал украинцев серьезно отнестись к опасным фантазиям Захарченко о "Малороссии"10:58
- Одесские "свободовцы" сорвали спектакль Нонны Гришаевой10:49
- «Шахтер» начал чемпионат Украины крупной победой над «Ворсклой» (ВИДЕО)10:40
- МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ10:31
- В Люксембурге разрешили добычу полезных ископаемых в космосе10:15
- В Донбассе серьезно обострилась ситуация: в штабе АТО подтвердили информацию о потерях ВСУ09:58
- В Японии придумали детектор чистоты тела09:40
- Во что обойдется скупиться в Донецке 08:32
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)