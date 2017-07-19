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Украинским бизнесменам разрешили работать без печатей
С сегодняшнего дня, 19 июля, в Украине вступил в силу закон, который отменил обязательное наличие печатей на документах юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, сообщает ТСН.
Правда, это в первую очередь касается тех документов, которые подаются в государственные органы и органы местного самоуправления. Поэтому отныне чиновники не имеют права требовать наличие печатей, достаточно подписи ответственного лица или руководителя предприятия. Если же чиновники будут требовать печати, то их ждут штрафы от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн).
Изготавливать и купить печати предприятия могут без получения каких-либо разрешительных документов. Также отменили штраф, если печать потеряли. Раньше за это штрафовали на 17-51 грн.
Из многих законов исключены требования об обязательном использовании печатей (независимо от их наличия у субъектов хозяйствования). Поэтому отсутствие оттиска печати на документе (соглашении, договоре) отныне не может быть основанием для признания его недействительным (незаключенным, несовершенным). Главное, чтобы там была подпись ответственного лица.
Теги: закон, бизнес, печать, отмена
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