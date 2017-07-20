Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Боевики выжимают из АТО наблюдателей – Минск

20.07.2017 07:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики выжимают из АТО наблюдателей – Минск

Вопрос безопасности, особенно сотрудников СММ ОБСЕ, остается краеугольным камнем всего Минского процесса

Такое заявление сделала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«Расцениваем недопуск и насилие по отношению к СММ ОБСЕ, как целенаправленные усилия по принуждению миссии к прекращению своей деятельности в ОРДЛО», — отметила она.

Олифер также напомнила, что на территории ОРДЛО патрули СММ снова и снова сталкиваются с агрессией и угрозами в свой адрес. Кроме того, остаются безнаказанными виновные в гибели представителя миссии в апреле 2017 года.

Напомним, накануне в обеих «республиках» придумали запрета для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Так, медикам «ЛНР» теперь запрещается отвечать на вопросы наблюдателей мониторинговой миссии. В «ДНР» боевики отказываются пропускать международных наблюдателей в поселок Седово. Террористы «республики» не пропускают патрули под предлогом особого статуса въезда-выезда в населенный пункт.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, наблюдатели, ОБСЕ, АТО, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх