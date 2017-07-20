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Боевики выжимают из АТО наблюдателей – Минск
Вопрос безопасности, особенно сотрудников СММ ОБСЕ, остается краеугольным камнем всего Минского процесса
Такое заявление сделала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
«Расцениваем недопуск и насилие по отношению к СММ ОБСЕ, как целенаправленные усилия по принуждению миссии к прекращению своей деятельности в ОРДЛО», — отметила она.
Олифер также напомнила, что на территории ОРДЛО патрули СММ снова и снова сталкиваются с агрессией и угрозами в свой адрес. Кроме того, остаются безнаказанными виновные в гибели представителя миссии в апреле 2017 года.
Напомним, накануне в обеих «республиках» придумали запрета для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Так, медикам «ЛНР» теперь запрещается отвечать на вопросы наблюдателей мониторинговой миссии. В «ДНР» боевики отказываются пропускать международных наблюдателей в поселок Седово. Террористы «республики» не пропускают патрули под предлогом особого статуса въезда-выезда в населенный пункт.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, наблюдатели, ОБСЕ, АТО, боевики
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