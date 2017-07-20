Детали "осовременивания": кому не повысят пенсии в октябре и как посчитают выплаты

20.07.2017 11:40

Если парламент поддержит пенсионную реформу, в этом году пенсии пересчитают 5,6 миллионам украинцев

Верховная Рада в первом чтении приняла проект пенсионной реформы. До каникул, как предполагалось в меморандуме с МВФ, принять документ не удалось. В сентябре, планируют в правительстве, Рада примет документ в целом и уже в октябре пройдет первый этап "осовременивания" пенсий. На данный момент на заслуженном отдыхе находятся 12 миллионов украинцев, выплаты повысят 5,6 миллионам из них. Сайт "Сегодня" выяснил, как будет проходить "осовременивание".

"Осовременивание" будет происходить поэтапно

В этом году под "осовременивание" попадут украинцы, которые вышли на пенсию до 2014 года. При расчете пенсии учитывается средняя зарплата за три года до того, как украинец выходит на "заслуженный отдых". Средняя зарплата растет каждый год, в результате, чем раньше украинец выходил на пенсию, тем меньше его пенсия. К примеру, в 2008 средняя зарплата за три года была 1198, а в 2017 – 3764 гривни. Если зарплата в два раза выше средней, в 2008-м при 30 годах стажа можно было получить пенсию в 970 гривен, а в этом году при таком же стаже и зарплате – уже 3048 гривен. Правда, пересчитают пенсии уже по новой формуле (коэффициент оценки стажа снизят на 25%), поэтому "обовленная" пенсия будет не 3048, а 2258 гривен.

Подробнее о том, как проведут перерасчет, можно прочитать здесь.

В первую очередь пересчитают выплаты 5,6 миллиона украинцам (те, кто вышел на заслуженный отдых до 2014 года). Многие пенсионеры, как пояснила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, в формуле расчета пенсии имеют зарплатную базу, которая еще не успела "устареть". Кроме того, с учетом того, что в новой формуле показатель оценки стажа снижается, для них "осовременивать" пенсии – не выгодно. Повышение в рамках индексации не коснется тех, у кого на данный момент расчетный размер пенсии значительно выше прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Следующее "осовременивание" пройдет в 2018 году. Осовременивать выплаты будут тем, кто вышел на заслуженный отдых в 2015 и 2016 годах, прояснили в Министерстве социальной политики. К примеру, украинец, который проработал 30 лет и получал зарплату, в полтора раза выше средней, в 2016 году могли получить пенсию в 1975 гривен.

В октябре этого года эту пенсию не повысят, а в следующем году ее пересчитают с учетом средней зарплаты за 2015, 2016 и 2017 годов и коэффициент оценки стажа в 1%. Стоит отметить, что в формуле учитывается средняя зарплата не по данным Госстата, а по данным Пенсионного фонда (ПФ). То есть это средняя зарплата с которой уплачиваются взносы в фонд.

Сейчас средняя зарплата по данным ПФ – меньше 5900 гривен. Если средняя зарплата по итогам этого года увеличится до 6000 гривен, то в следующем году пенсию в 1975 гривен пересчитают с учетом средней зарплаты в 4617,8 гривни (возможная средняя зарплата за 2017, 2016 и 2015 года). В результате пенсию в 1975 гривен могут повысить до 2078 гривен.

Где возьмут деньги

На "осовременивание" пенсий понадобятся десятки миллиардов гривен. В Министерстве социальной политики пояснили: бюджет ПФ в первую очередь зависит от размера зарплат украинцев. За пять месяцев этого года фонд оплаты труда вырос на 37%, это больше, чем прогнозировали в правительстве.

"В прошлом году мы планировали, что в нынешнем размер средней заработной платы составит 6300 гривен. Однако уже в апреле она составляла 6700 гривен. Правительство пересмотрело прогнозируемые показатели на 2017 год и подсчитало, что в конце года средняя заработная плата будет не 6500, а 7104 гривни", цитирует пресс-служба ведомства министра соцполитики Андрея Ревы.

Кабмин предполагал, что фонд оплаты труда вырастет на 82 миллиарда и составит 666 миллиардов в 2017 году, однако, согласно обновленным показателям, фонд оплаты труда увеличится в этом году до 796 миллиардов.

Правда, в Министерстве признаются, что львиная часть этого роста – результат "детенизации". В начале этого года минимальную зарплату увеличили с 1600 до 3200 гривен. Работодатели не имеют права платить налоги с зарплаты, меньше 3200 гривен. "Эти деньги были в экономике, но прятались в "тени", – уверен Рева.

"Эти деньги были в экономике, но прятались в "тени", – уверен Рева.

Отметим, в прошлом году дефицит ПФ составил 145 миллиардов гривен – это рекордная за время независимости Украины отметка. В этом году, как подсчитали в фонде, "дырку" сократят до 141 миллиарда. В результате пенсионной реформы (ужесточения требований для получения пенсий по возрасту, сокращение будущих пенсий) дефицит Пенсионного фонда планируют полностью ликвидировать за семь-десять лет. Основная причина резкого роста дефицита – ставку единого социального взноса (ЕСВ – налог, который пополняет бюджет фонда) сократили с 37 до 22% от заработной платы. Отметим, социальный взнос распределяется между тремя фондами: страхование на случай безработицы (туда уходит 6,3% ЕСВ, в прошлом году – 7,1%), страхование на случай потери трудоспособности (11,1% ЕСВ, в прошлом году – 14,2%) и пенсионное страхование (82,5% ЕСВ, в прошлом году – 78,5%). ЕСВ перераспределили в начале этого года "для сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования на 2017 год". Источник: http://www.segodnya.ua



