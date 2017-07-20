ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СНОВА ПОДОРОЖАЕТ. ТЕПЕРЬ ОСЕНЬЮ

20.07.2017 18:30

С осени стоимость газа для населения может вырасти примерно на 19%. Данные показатели содержатся в финплане, который составил НАК «Нафтогаз-Украина» и который на днях должен рассмотреть Кабинет министров.



В финансовом плане написано, что с 1 октября стоимость газа для потребителей вырастет и будет составлять 5873 гривни на тысячу кубометров.

Таким образом, если документ утвердят в Кабинете министров, то населению и религиозным организациям придется платить практически тысячу грн за каждый кубометр. Также это будет означать, что цены на тепло также возрастут, ведь именно газ занимает в его структуре до 70%. Для остальныых потребителей товары будут устанавливаться в индивидуальном порядке.



На данный момент, согласно спецообязательствам НАКа, стоимость одного кубометра газа составляет 4942 тыс грн для населения.

Источник: http://zi.dn.ua