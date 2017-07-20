"Группы смерти" в сети: нардепы придумали способ борьбы

20.07.2017 16:45

Законопроект предлагает расширить в УК перечень действий, относящихся к доведению до самоубийства

Народные депутаты Украины решили расширить перечень способов доведения до самоубийства, за которые полагается уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе "Блока Петра Порошенко".

Группа депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно расширения перечня уголовно наказуемых способов доведения до самоубийства, или самокалечения, или до покушения на самоубийство, или самокалечения)" (регистрационный номер 6748).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, тенденция к росту преступности в интернете и возникновению новых способов доведения до самоубийства или самокалечения обусловливает крайнюю необходимость расширения перечня способов доведения до самоубийства или до его попытки путем внесения изменений в уголовное законодательство, которые отвечали бы современным реалиям.

Как сообщалось, в Украине растет популярность смертельных игр среди подростков. Задания школьники получают через группы в соцсетях под названием "Синий кит". В то же время администраторы этих групп склоняют подростков к самоубийству. Часто, если ребенок отказывается себя убивать, преступники вычисляют IP-адрес участника и говорят ему, что за эту трусость придется ответить его родным.

Чтобы уберечь ребенка, психологи советуют родителям под любым предлогом отвлечь школьника от социальных сетей, например, говорить с детьми, найти хобби или отправить ребенка в спортивную секцию.

Источник: http://www.segodnya.ua



