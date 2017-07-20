Последние новости раздела
- Тревожная весть из Кабмина: Киев может не получить транш от ЕС10:10
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною09:48
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- МЕСЯЦ СТРАХОВОГО СТАЖА ЗА ЛЮБОЙ ПЕРИОД С 2004 Г. «СТОИТ» 704 ГРН.09:20
- Законом введуть новий штраф для водіїв08:30
- Украинцам дали прогноз погоды на ближайшие дни08:20
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса07:30
- На «Солнечном» экологическая катастрофа, но киевляне все равно там отдыхают07:20
- Боевики выжимают из АТО наблюдателей – Минск07:05
МЕСЯЦ СТРАХОВОГО СТАЖА ЗА ЛЮБОЙ ПЕРИОД С 2004 Г. «СТОИТ» 704 ГРН.
20.07.2017 09:20
С того времени, как недостающий страховой стало возможным купить, к фискалам приходят немало граждан предпенсионного возраста. Кто-то в этот период официально не работал. А кто-то не может подтвердить период работы, так как предприятия уже нет.
Однако, чтобы купить такой стаж, надо раскошелиться. При заключении договора с налоговиками за каждый полный месяц (с 1января 2004г. по сегодня) надо заплатить по 704 гривни.
Например, человек не может подтвердить пять месяцев своей работы в 2007 году, когда он получал 2 000 гривень, и ежемесячный страховой взнос с зарплаты был в пределах 440 гривень. Но заплатить за эти пять месяцев он все равно должен 3 520 грн. (704 грн. х 5).
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, пенсионная реформа
Читайте также:
- Горнякам погасят задолженность по зарплате ко Дню шахтера
- Пенсионный ликбез. Инвалиды "повзрослели"
- "Все граждане Украины имеют одинаковые права" - министр по оккупированным территориям и переселенцам Черныш выступает за возвращение соцвыплат на Донбассе
- На оккупированных территориях Украины пенсии выплачивать не будут
- Сколько стоит покупка пенсии в Украине
- Пенсионеры, проживающие в "ЛДНР", рассказали ОБСЕ, что Украина не платит им пенсии
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса07:30
- В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный22:34
- Украинский герой Жемчугов: "В плену на Донбассе были и кнут, и пряник. Если сдам всех, обещали операции, протезы, квартиру. Я сказал, что предателем не буду!"22:06
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе21:41
- Полиция наградила девушку, которая остановила пьяного водителя и забрала у него ключи от машины. ВИДЕО20:40
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе20:08
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина19:40
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля19:09
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною09:48
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- МЕСЯЦ СТРАХОВОГО СТАЖА ЗА ЛЮБОЙ ПЕРИОД С 2004 Г. «СТОИТ» 704 ГРН.09:20
- Психологический тест-минутка09:05
- Як збереги колір фарбованого волосся?08:50
- Законом введуть новий штраф для водіїв08:30
- Украинцам дали прогноз погоды на ближайшие дни08:20
- Кошка - показатель хорошей кармы человека08:10
- Как молоко влияет на организм человека07:50
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Психологический тест-минутка09:05
- Як збереги колір фарбованого волосся?08:50
- Кошка - показатель хорошей кармы человека08:10
- Как молоко влияет на организм человека07:50
- Самая вредная еда в мире18:37
- Йога - это философия 18:10
- У кладоискателей началась горячая пора17:36
- Победитель «Славянского базара» заявил, что музыкантов нельзя впутывать в грязную политику17:01
- Во что обойдется скупиться в Донецке 08:32
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать