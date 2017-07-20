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НА УКРПОШТА СКОРО МОЖНО БУДЕТ РАССЧИТАТЬСЯ КАРТОЧКАМИ
«Укрпошта» получит возможность устанавливать POS-терминалы на своих отделениях для расчета платежными карточками. Об этом пишет «НВ Бизнес» со ссылкой на источник в госпредприятии.
Почтовый оператор получил аккредитацию от международной платежной системы Mastercard. Сейчас идет процесс получения «Укрпоштой» статуса эквайера и лицензии от Национального банка на осуществление операций с карточками.
«Запрос Укрпошты по обретению членства в международной платежной системе Mastercard был одобрен 4 июля 2017 года. Лицензионный договор между Mastercard и «Укрпошта» подписан, сейчас идет процесс технической интеграции», —подтвердили членство в пресс-службе Mastercard.
«Разрешение на осуществление эквайринга позволит установить в отделениях «Укрпошты» собственные платежные терминалы», — прокомментировали в пресс-службе «Укрпошты».
Как утверждают представители почтового оператора, Укрпошта уже через несколько дней объявит тендер на закупку 5 тысяч POS-терминалов: «Стартовая цена такой покупки может быть около 30-35 млн грн». Однако в госпредприятии надеются, что в ходе торгов на площадке ProZorro стоимость терминалов еще снизится.
Собственная сеть терминалов для «Укрпошты», как утверждают там, намного выгоднее с экономической точки зрения, чем установка в отделениях терминалов банков-партнеров, которым за такие услуги пришлось бы платить комиссионное вознаграждение. Это дает возможность получить значительно больший доход за выдачу наличных, чем по терминалам банков и позволит существенно экономить затраты «Укрпошты».
«По нашим подсчетам, уже через год стоимость терминалов окупится», — говорят в пресс-службе ГП.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе «Укрпошта» уже завершила тендер на закупку услуг процессинга, который будет обслуживать сеть POS-терминалов. Победителем стала процессинговая компания УкрКарт. За услуги финансовых консультаций и обработки транзакций с использованием электронных платежных средств «Укрпошта» заплатит УкрКарт 215 млн грн. Тогда как стартовая цена тендера составила 430 млн грн. Также осенью в стенах Верховной Рады планируется рассмотрение законопроекта, который позволит «Укрпоште» расширить перечень финансовых услуг без необходимости получения банковской лицензии. В частности, открывать физическим и юридическим лицам счета для зачисления денег, в т. ч. пенсии, заработной платы, социальной помощи, торговой выручки и т. п.
Как заявляла во время интервью «НВ Бизнес» генеральный директор Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии Вера Платонова, оборудование отделений «Укрпошты» платежными терминалами даст серьезный толчок для развития безналичной экономики в регионах.
«На сегодняшний день вся инфраструктура торговых терминалов Украины достаточно неоднородна. Более 40% всех терминалов расположены в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Задачи и возможность банковского сектора — это проникновение в регионы, до сих пор не были в приоритете. У нас есть три основных эквайера — ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль. Конкуренция растет, и конкуренция очень сильная по захвату новых территорий. Надеюсь, что будет возможность и у Укрпошты стать эквайером, а если и нет, то сотрудничать с банком — большим эквайером», — сказала она.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, карточки, Укрпошта
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