Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною

20.07.2017 09:48

Так звана «влада» анексованого Росією Криму хоче посилити охорону «кордонів» між окупованим півостровом і материковою частиною України. Крім того, на цій території планують також створювати споруди. Як передає replyua.net з посиланням на «Крим.Реалії», про це на засіданні кримської прикордонної комісії повідомив російський віце-прем'єр Криму Ігор Михайліченко.



«Для Криму одним із пріоритетних питань є створення захисних споруд у прикордонній смузі. Ці заходи дозволять посилити охорону на російсько-українській ділянці кордону. Також важливим залишається питання облаштування територій, прилеглих до автомобільних пунктах пропуску», - цитує виступ Михайліченка прес-служба російського «уряду» Криму.



Повідомляється, що під час засідання прийнято рішення в період туристичного сезону «збільшити пропускну спроможність пунктів на адміністративному кордоні, а також підвищити їх безпеку і захист з метою безперебійного функціонування зазначених пунктів пропуску». Однак в Держприкордонслужбі України відзначають зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон в порівнянні з минулим роком.