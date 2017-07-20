Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною

20.07.2017 09:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною

Так звана «влада» анексованого Росією Криму хоче посилити охорону «кордонів» між окупованим півостровом і материковою частиною України. Крім того, на цій території планують також створювати споруди. Як передає replyua.net з посиланням на «Крим.Реалії», про це на засіданні кримської прикордонної комісії повідомив російський віце-прем'єр Криму Ігор Михайліченко.

«Для Криму одним із пріоритетних питань є створення захисних споруд у прикордонній смузі. Ці заходи дозволять посилити охорону на російсько-українській ділянці кордону. Також важливим залишається питання облаштування територій, прилеглих до автомобільних пунктах пропуску», - цитує виступ Михайліченка прес-служба російського «уряду» Криму.

Повідомляється, що під час засідання прийнято рішення в період туристичного сезону «збільшити пропускну спроможність пунктів на адміністративному кордоні, а також підвищити їх безпеку і захист з метою безперебійного функціонування зазначених пунктів пропуску». Однак в Держприкордонслужбі України відзначають зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон в порівнянні з минулим роком. 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, граница, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх