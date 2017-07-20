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Почему Украина потеряла Крым и часть Донбасса: Кравчук объяснил
В свое время политики не смогли договориться, что вылилось в кровопролитную войну, отметил экс-президент
Во время Революции Достоинства власть не смогла договориться с оппозицией о прекращении противостояния на Майдане, что привело впоследствии к захвату Россией украинских территорий. Об этом рассказал в интервью журналу "Корреспондент" первый президент Украины Леонид Кравчук.
По его словам, он попытался усадить стороны конфликта за стол переговоров, но они не нашли в себе сил договориться.
"Во время второго Майдана я был модератором круглого стола. Я хотел посадить за него власть и оппозицию. Прошло три или четыре стола. На одном из них мне удалось пригласить для беседы практически всех заинтересованных лиц. Но откровенного разговора не получилось, поскольку все закончилось взаимными обвинениями. Попытки вывести какую-то линию переговоров провалились. Если бы это удалось, то тогда Украина избежала бы и аннексии Крыма, и конфликта на Востоке. Увы, амбиции тех, кто там присутствовал, были выше, чем возможность примирения", – сказал Кравчук.
Предыдущая власть считала, что у нее достаточно сил удержать ситуацию в своих руках, однако это привело к войне, подчеркнул экс-президент.
Напомним, недавно в России на одном из российских телеканалов признали, что оккупированный Крым является украинской территорией и его аннексия не сулит ничего хорошего России, поэтому его нужно вернуть обратно Украине.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, война, Кравчук, аннексия
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