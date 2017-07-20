Погода 20 июля: долгожданное потепление

20.07.2017 13:32

20 июля, в четверг, на большей территории Украины синоптики прогнозируют очень теплую и солнечную погоду, и лишь в отдельных регионах ожидаются дожди и грозы, однако они не будут способствовать понижению температуры.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в столице Украины, а также в некоторых западных областях сегодня возможны дожди. Синоптики прогнозируют осадки в Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областях. В западных регионах сегодня температура повысится до 29-32 градусов жары, чуть прохладнее будет в северных районах, где воздух прогреется до 27-30 градусов. В четверг в Киеве, несмотря на дожди, синоптики прогнозируют до 30 градусов со знаком плюс.



На востоке сегодня ожидается ясная погода, местами воздух будет прогреваться до 31 градуса. В южных областях в четверг будет жарко, до 32 градусов, и лишь в Одесской области столбик термометра не поднимется выше отметки в 28 градусов. В центре Украины также без осадков, днем до 31 градуса жары.