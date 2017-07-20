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Продавать украинскую землю пака не будут: МВФ больше не настаивает на земельной реформе

20.07.2017 20:39
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Продавать украинскую землю пака не будут: МВФ больше не настаивает на земельной реформе

Ключевыми требованиями являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией. Земельной реформы среди них нет.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне в четверг сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей, передает "Интерфакс-Украина".

"Четвертый пересмотр программы советом директоров возможен после того, как требуемые в рамках этого пересмотра реформы будут имплементированы. Основными из них являются пенсионная реформа, меры по ускорению приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией", - сказал он

Помимо этого, добавил Мюррей, в рамках четвертого пересмотра важными также являются продолжение фискальной реформы и реформа энергетического сектора.

Что касается земельной реформы, по словам представителя МВФ, она по-прежнему является важным условием программы. Вместе с тем, чтобы достичь консенсуса по ключевым вопросам, необходимо отсрочить ее до конца года.

Ранее сообщалось, что МВФ ожидает от Украины скорейшего запуска рынка земли.

Рекомендуємо почитати: Земля на старті: Україна наближається до відкриття ринку

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, продажа, коррупция, реформа, земля, МВФ
 
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