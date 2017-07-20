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Следователи НАПК пришли за Тимошенко
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций председателя фракции «Всеукраинское объединение «Батьківщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко за 2015 и 2016 годы
Такое решение приняли сегодня на заседании агентства.
Полная проверка деклараций Тимошенко начата на основании информации Генеральной прокуратуры. Согласно порядку, проверка декларации продлится 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки. В случае необходимости сроки проведения проверки декларации могут быть продолжены, но не более чем на 30 календарных дней.
Напомним, в электронной декларации 2015 года Тимошенко указала, что имеет 485 971 гривен на банковском счете и 318 тысяч гривен наличных. В 2016 году она уже задекларировала 876 тысяч 724 гривен доходов, а ее муж Александр — 3 миллиона 112 тысяч 710 гривен за 2016 год.
Кроме того, согласно декларации, Тимошенко арендует жилой дом (588 кв. м) в Козине Киевской области у своей двоюродной сестры и два смежных земельных участков, хотя фактически территория в соответствии с кадастровой картой состоит из четырех участков.
Напомним, источник раскрыл тайну колоссального обогащения «Укрзализныци».
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, декларация, следователь, нардеп, Тимошенко
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