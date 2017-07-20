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У таборі Бердянська отруїлися 250 дітей учасників АТО, батьків відмовляються пускати
У санаторії «Лазурний» в Бердянську, на території якого організували табір, отруїлося 250 дітей. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Наталі Міщенко, інформує replyua.net.
«Хвилин 10 тому зателефонував боєць, який служить з хлопцями з нашого міста і попросив допомоги волонтерів. З Дніпра повезли 250 дітей часників АТО в оздоровчий табір в Бердянськ. Майже всі діти захворіли на якусь невизначену інфекцію. Лежать з розладом, блювотою. Адміністрація табору дітей батькам не віддає і замовчує ситуацію, щоб приховати все це. Лікування - таблетки від розладу і все. Батьки шоковані! На даний момент батьки збираються їхати туди за дітьми, щоб забрати їх», - пише вона.
Як розповіла Ірина Голуб, чия дитина також знаходиться в злощасному таборі, в «Блакитному» переповнений лазарет. «Моя дитина зателефонувала до мене і поскаржилася на блювоту. Табір весь на карантині. Я буду їхати забирати її через проблеми з підшлунковою», - говорить вона. Мама дитини також розповіла, що в табір мало кого пускають і складно потрапити навіть на його територію. «Одній бабусі вчора вдалося прорватися зі скандалом», - говорить вона.
Теги: Донбасс, Бердянск, дети, отравление, санаторий, лагерь, АТО
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