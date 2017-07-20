Украина возобновляет транзит российского газа

20.07.2017 15:00

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины был возобновлен после завершения ремонтных работ на газопроводе, и сейчас объемы транзита достигают 220 миллионов кубометров.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на последние данные Укртрансгаза, в течение 1-10 июля среднесуточное значение транзита через ГТС Украины составило 256,7 миллионов кубометров, 11-16 июля зафиксировано падение до среднесуточных 191,4 миллионов кубометров. После окончания ремонтных работ объемы транзита были увеличены до 220 миллионов кубических метров 17 июля, а уже днем позже объем транзита был доведен до 235 миллионов кубометров.



Нужно отметить, что после 10 июля транзит российского газа сократился почти на 25 процентов, а в «Нафтогазе» заявляли о том, что уже через несколько дней после ремонтных работ в полную мощность начнет работать газопровод Союз. Напомним, что по итогам прошлом года Украина нарастила транзит газа сразу на 22,5 процентов по сравнению с показателями 2015 года.