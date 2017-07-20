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Украинские ученые сделали заявление об электронных сигаретах
Украинские кардиологи утверждают, что у людей, заменивших обычные сигареты электронными, заметно снижается риск развития заболеваний сердца и сосудов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое Время, такое заявление прозвучало от специалистов Института имени Стражеско в Киеве, которые отметили, что на протяжении полугода наблюдали за добровольцами, отказавшимися от обычных сигарет.
Ученые подчеркнули, что каждый пациент перед тем, как перейти на электронные сигареты, выкуривал не меньше 15 обычных сигарет в день. Оказалось, что уже через короткий промежуток времени после отказа от обычных сигарет у пациентов улучшалась кислород-транспортная функция – сократился объем повреждений сосудистых стенок. «Проведенное нами 6-месячное исследование убедительно продемонстрировало улучшение функции эндотелия и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у курящих лиц при переходе на использование ЭСДН», заявила Елена Кваша, руководитель группы исследователей, проводивших эксперимент.
Также ученые не выявили ни одного побочного действия электронных сигарет на самочувствие пациентов. Впрочем, эксперты предупредили – чтобы снизить риски развития опасных заболеваний, нужно полностью перейти на электронные сигареты.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, ученые, сигареты
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