Україні передрікають справжню катастрофу: прогноз ООН

20.07.2017 13:45

Україна може стати безлюдною пустелею через міграцію й депопуляцію

Останні прогнози ООН передрікають справжню катастрофу для України, де демографічна криза в поєднанні з економічною кризою створюють геополітичну діру, яку хтось заповнить: або Захід, або Росія.

Про це в польському виданні Rzeczpospolita пише директор відділу стратегії Warsaw Enterprise Institute і радник компаній польського оборонпрому Анджей Талаґа.

Він передбачає, що українська держава може занепасти ще при нинішньому поколінні, що матиме дуже негативні наслідки для Польщі.

“Варто це мати на увазі, вступаючи з Україною в суперечки, в тому числі і в історичні. Ми не говоримо з рівним партнером, а з прикутим до ліжка хворим. За 20 років може виявитися, що більше нікому буде доводити нашу моральну правоту в питанні трагедії на Волині і Східній Галичині”, – пише автор.

“Ситуація в Україні виглядає фатально. ООН розмістив її разом з Польщею в групу країн, яким найбільше загрожує депопуляція. В обох країнах схожий дуже низький рівень народжуваності. Проте, між нашими країнами існує також багато відмінностей не на користь України. І наслідки депопуляції в країнах будуть абсолютно різними”, – йдеться в статті.

Автор нагадує, що в цьому році в Польщі знаходяться 1,2 мільйона українців, які приїхали в пошуках роботи, і значна частина з них може залишитися в країні. У найближчі роки, очевидно, українська імміграція в Польщу продовжиться, оскільки це єдиний спосіб для сімей вирішити свої економічні проблеми. Якщо після скасування віз для ЄС імміграція ще більше посилиться за рахунок відтоку населення в інші країни об’єднання, депопуляція України стає ще імовірнішою.

В українців є багато причин тікати з рідної країни. Зростання ВВП України в 2016 році склало 2%, в цьому році очікується, що економіка виросте ще на 2,2%. Але це занадто повільний рух в напрямку відновлення країни, пише Талаґа.

“Сьогодні ВВП України становить 83 мільярди доларів, а в 2013 році він становив 180 млрд. З цих цифр можна зробити висновок, у що вилилася українцям військова агресія Росії. Дохід рядового українця впав нижче рівня жителів країн Північної Африки. Масштаб занепаду настільки великий, що вимагає радикального плану рішучої міжнародної підтримки. Але нічого такого все ж не відбувається”, – зазначає польський експерт.

Він зазначає, що на сьогоднішній день невідомо, яке справді населення України. Останні дані перепису датуються 2001 роком. А після анексії Криму та війни в Донбасі не виключено, що зараз в країні живе менше людей, ніж в Польщі.

“300 років тому більшість територій нинішньої України простягалися безлюдні степи. Хто знає, чи не буде так знову. Не варто бити Україну, бо вона й так ледь жива. Не сьогодні і не завтра, але в кінці кінців вона може стати безлюдною, зі зруйнованою економікою і без сил для виживання. Її захоплення або підпорядкування Москві боляче вдарить і по Польщі, оскільки зникне певний буфер між нами і Росією. Демографічні дані ООН – це тільки перший сигнал тривоги”, – йдеться в статті.

Як повідомлялося, ще кілька років тому найпривабливішою країною для еміграції українці вважали Росію. Однак військова агресія на Сході зробила свої корективи – сьогодні охочих працювати у «дружній» країні поменшало. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), за період 2011-2015 рр. вона знизилась із 18% до 12%. Українці почали більше орієнтуватися на західний напрямок. Наприклад, привабливість Польщі з 2006 по 2016 роки зросла з 7% до 30%. Там нещодавно уряд збільшив рівень погодинної оплати праці майже до 13 злотих. Тобто українці не можуть отримувати близько 85 гривень на годину. Це, безсумнівно, збільшить кількість охочих виїхати до цієї країни.

Також українці цікавляться переїздом до Німеччини, Італії, Чехії, США та Канади. Загалом, лише у 2014-2015 роках у пошуках кращої долі з України виїхало понад мільйон людей.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на Rzeczpospolita