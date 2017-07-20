В Киеве могут закрыть все «российские» магазины

20.07.2017 21:30

Украинские радикалы переключились с банков, имеющих российский капитал, на магазины. Как информирует replyua.net со ссылкой на Вести, также активисты не обошли стороной и столичные рестораны – все эти заведения подозреваются в «связях» с Россией.



Эксперты, в свою очередь, заявили, что патриотизмом здесь и не пахнет – просто некоторые люди «заказали» конкурентов, и все упирается в деньги. Владельцы бизнеса всерьез напуганы и начали усиливать охрану. Нужно отметить, что первые беспорядки начались еще несколько дней назад – группа молодых людей попыталась заблокировать открытие «Глории Джинс» в торговом центре «Скай Молл». Все закончилось потасовкой, несколько активистов удалось задержать. Эксперты уверяют – на этом разборки не закончатся, и радикалы будут атаковать и другие киевские магазины.



«В первую очередь, закончим то, что начали с «Глория Джинс». Хотим выгнать из Киева и другие магазины, которые платят налоги стране-агрессору. Думаю, что следующие на очереди «спортсмены-магазины» и ему подобные», заявил собеседник Вестей. Эксперты утверждают, что практически весь крупный бизнес в Украине уже заранее подготовился к таким атакам, а сами радикалы порой даже понятия не имеют, кому конкретно принадлежат рестораны и бутики.